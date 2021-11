Verhältnis Land und Kommunen : Kommission verlangt Bürokratie-Entschlackung in NRW

Düsseldorf Expertengremium schlägt Ministerin Ina Scharrenbach 63 Einzelmaßnahmen vor – etwa ein entschiedeneres Vorgehen bei der Digitalisierung.

Den Kommunen seien über viele Jahre immer neue Aufgaben übertragen worden – Kindergarten, Inklusion , offener Ganztag. Zwar gibt es das sogenannte Konnexitätsprinzip, wonach vereinfacht gesprochen gilt: „Wer bestellt, bezahlt.“ Doch das entsprechende Gesetz in NRW sei derart kompliziert gestaltet, dass die Ministerien mit den drohenden Kosten vor Augen so vorsichtig agierten, dass im Zweifelsfall eine Regulierung ausbleibe.

Nach Überschwemmungen in NRW : Millionen an Flut-Hilfe gezahlt - Land sucht Berater für Kommunen

An anderer Stelle wird nach Ansicht der Experten dagegen zu viel reguliert. Junkernheinrich nannte beispielhaft Förderprogramme, die so komplex gestaltet seien, dass manche Städte dankend verzichteten. Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD), die ebenfalls dem Gremium angehörte, berichtete aus ihrer Stadt, wo ein Mitarbeiter knapp ein Jahr lang mit der Abwicklung einer 50.000-Euro-Förderung beschäftigt gewesen sei. „Dann fragt man sich schon: Ist das effizient? Will ich da mitgehen?“ Förderprogramme müssten überprüft und gebündelt oder reduziert werden, so die Empfehlung der Kommission.