Trotz steigender Corona-Zahlen : Warnstreiks an NRW-Unikliniken werden fortgesetzt

Pflegekräfte demonstrieren am 9. November in Köln mit Transparenten für eine bessere Bezahlung. (Archivfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Düsseldorf Am Dienstag wollen erneut rund 2000 Tarifbeschäftigte an den Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen auf die Straße gehen. Verdi hat angesichts der bislang gescheiterten Verhandlungen zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen wollen an diesem Dienstag abermals bis zu 2000 Tarifbeschäftigte an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit niederlegen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat wegen der bislang gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Beteiligen wollen sich am Dienstag ab der Frühschicht Beschäftigte der sechs großen Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Mit Einschränkungen durch Arbeitsniederlegungen und geschlossene Stationen sei auch am Justizkrankenhaus in Fröndenberg zu rechnen. Einige der Unikliniken hatten bereits angekündigt, Operationen, bei denen dies medizinisch vertretbar sei, zu verschieben. Für Notfälle sei man weiterhin gerüstet, hieß es. So gelten Notdienstvereinbarungen zum Schutz der Patientinnen und Patienten.

In den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes geht es auch um das Personal etwa von Unikliniken, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten. Ende November steht in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde an. Die Gewerkschaften fordern eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen monatlich 300 Euro mehr erhalten. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte die Forderungen bislang als unrealistisch zurückgewiesen.

