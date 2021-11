Kampf gegen die Corona-Pandemie : Drei Szenarien aus der Krise

Zuletzt trafen sich die Ministerpräsidenten der Länder am 22. Oktober im nordrhein-westfälischen Königswinter, um über einheitliche Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu beraten. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Düsseldorf Nach dem Ende der epidemischen Notlage auf Bundesebene sind vor allem die Länder gefragt. Mit einem ausgefeilten Krisenprogramm könnten sie es schaffen. Vor allem eine Variante ist vielversprechend.

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie soll reine Ländersache werden. Nur so kann man den Plan der Ampel-Parteien verstehen, die „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“ am 25. November auslaufen zu lassen. Ein entsprechender Beschluss des Bundestags mit Ampel-Mehrheit steht noch aus. Man mag darin ein gehörigen Schuss Populismus sehen angesichts der dramatisch steigenden Zahl der Corona-Infektionen. Allerdings sind die Inzidenzen, also die Werte der wöchentlichen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Sie reichen (Stichtag: Freitag, 12. November) von 93,9 in Schleswig-Holstein bis zu 569 im Freistaat Sachsen. Das erfordert durchaus unterschiedliche Maßnahmen.

Erst vor ein paar Tagen hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dem Land eine strikte 2G-Regel verordnet. Danach dürfen nur noch Geimpfte und Genesene Restaurants, Bars und Clubs besuchen oder an Sport- und Kulturveranstaltungen teilnehmen. Die Last der Verantwortung wird also bei den Bundesländern liegen. Im Grunde sieht das das Infektionsschutzgesetz auch so vor. Und dafür spricht auch einiges. Denn Gesundheitsvorsorge und Krankenversorgung sind Ländersache. So ist das im Föderalismus geregelt – allem Gerede vom Flickenteppich zum Trotz.

Gleichwohl ist die Lage dramatisch und kann alle Länder treffen – auch die mit hoher Impfquote und vergleichsweise niedrigen Inzidenzen. Das Ende der nationalen Notlage ist deshalb ein Fehler. Trotzdem können die Länder eine Menge tun, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen und die Krankenhäuser und dort vor allem die Intensivstationen vor Überlastung zu bewahren. Folgende Szenarien sind denkbar.

Die bisherigen Maßnahmen werden beibehalten

In den Corona-Schutzverordnungen der Länder stehen weiterhin die Grundregeln, die in öffentlichen Gebäuden, dem Nah- und Fernverkehr sowie Geschäften, Restaurants und Bars einzuhalten sind. Das sind die bekannte Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Für alle größeren Veranstaltungen gelten die Vorschriften, entweder den Nachweis einer Impfung oder Genesung vorzulegen oder einen in den meisten Fällen höchstens 24 Stunden alten negativen Corona-Test.

Nach Ansicht führender Virologen und Epidemiologinnen werden diese Maßnahmen nicht ausreichen, die vierte Welle zu brechen. Der Grund dafür liegt im nachlassenden Schutz der Impfung vor Ansteckung, der inzwischen bei vielen von 90 auf 50 bis 70 Prozent gefallen ist. Eine aktuelle Studie eines Teams um die Modellrechnerin und Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation kommt zu dem Schluss, dass die Intensivstationen der Kliniken Covid-Patienten bis zum Dreifachen der Zahl vom vergangenen Winter aufnehmen müssten, wenn sich alle Ungeimpften in dieser Zeit anstecken würden. Davon ist aber beim gegenwärtig vergleichsweise niedrigen Impftempo auszugehen. Die Herdenimmunität würde über die Durchseuchung erreicht, wobei auch die geimpften Risikogruppen stark in Mitleidenschaft gezogen würden.

Das Ergebnis wäre eine Überlastung der Krankenhäuser, nicht alle Patienten könnten adäquat behandelt werden. Zugleich müssten einige lebenswichtige Operationen mit anderen Krankheiten verschoben werden. Kein Bundesland kann auf Dauer eine solche Politik beibehalten. Auch die Regionen mit vergleichsweise niedrigen Inzidenzen wären gut beraten, wenn sie rechtzeitig Vorsorge träfen. Denn die Welle dürfte früher oder später auch sie erreichen.

Strikter 2G-Kurs

Beliebt in der Politik ist derzeit die Regel, den Besuch von Veranstaltungen oder Restaurants nur denjenigen zu erlauben, die entweder geimpft oder genesen sind. Einfache Antigen-Schnelltests, die immer ein hohes Unsicherheitspotential haben, sind dagegen nicht mehr als Eintrittskarte erlaubt. Ein Problem stellen freilich Kontrolle und Überprüfung dar. Denn viele Gastwirte verzichten darauf, um ihre Kunden nicht zu verprellen. Die Länder müssten also selbst die Einrichtungen kontrollieren und empfindliche Strafen aussprechen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Sachsen und Bayern gehen in eine solche Richtung. Aber auch in einzelnen Kommunen wird darauf gedrungen.

Pech ist, dass selbst dieser Kurs nicht zu einer Kontrolle des Infektionsgeschehens ausreicht. Er ist besser, als nur die bisherigen Maßnahmen beizubehalten. Aber es wird weiterhin Wellen unterschiedlicher Stärke geben. Eine Überlastung der Krankenhäuser kann nicht in jedem Fall vermieden werden. Die Länder werden deshalb nicht um weitere Maßnahmen herumkommen. Das könnten zum Beispiel eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene sein, wie sie der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorschlägt. Ebenfalls im Gespräch sind eine Höchstgrenze für Veranstaltungen oder das Verbot von Events, die sich nicht ausreichend kontrollieren lassen. Auch Kontaktbeschränkungen könnten dann ein Mittel sein, um die Spitzen abzufangen. Das haben die Niederländer beschlossen. Es wird höchste Zeit, dass die Länder sich hier entsprechen aufrüsten.

Mix von Booster-Impfung und massives Testen

Eine Überlastung des Gesundheitswesens können die Länder in jedem Fall vermeiden, wenn sie mehr Tempo bei der Drittimpfung machen. Wenn es möglich ist, die Hälfte der inländischen Bevölkerung ein drittes Mal zu impfen, dürfte die vierte Welle gebrochen werden, vermuten die Modellrechner um die Physikerin Priesemann. Das würde aber bedeuten, jeden Tag mindestens ein Prozent der Bevölkerung zu immunisieren – die gleiche Zahl wie auf dem Höhepunkt der Impfkampagne im Mai und Juni. Derzeit sind es gerade einmal 0,2 Prozent täglich.

Die Länder müssten die Impfzentren wiederbeleben, die Ärzte in den Praxen und Betrieben mobilisieren. Eine Gruppe allein kann es jedenfalls nicht schaffen. Und die Ständige Impfkommission müsste endlich die Beschränkung aufheben, dass nur Über-70-Jährige, die vulnerablen Gruppen sowie das Pflegepersonal eine dritte Impfung erhalten sollen. Die Booster-Impfung nach sechs Monaten sollte jedem offen stehen.

Neben dem Impfen ist allerdings auch eine umfassendere Teststrategie notwendig. Dazu gehören strikte Quarantäne-Regeln und die Möglichkeit der Nachverfolgung. Gerade bei letzteren bestehen in Deutschland wegen des Datenschutzes und der inzwischen eingetretenen Nachlässigkeit große Lücken. Auch eine 3G-Regel am Arbeitsplatz mit täglichen Tests für Nicht-Geimpfte würde die Infektionen beschränken.