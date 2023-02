Kaum jemand sammelt sie noch ein Kamelle für die Tonne – Zeit für die Sinnfrage

Kamelle zu Karneval sind so beliebt wie die Socken zu Weihnachten: Kaum einer freut sich drüber. Viele Narren lassen inzwischen liegen, was ihnen beim Zoch zugeworfen wird. Das süße Etwas, einst nicht nur von Kindern begehrt, fliegt vom Wagen nicht selten direkt in den Dreck. Nur wenige fangen die Karamellbonbons aus der Luft, kaum einer will sich noch bücken, um einzusammeln, was auf dem Boden gelandet ist. Die Müllwerker haben das Nachsehen. Sie müssen, kaum ist der Frohsinn vorbeigezogen, die oft klebrige Masse vom Asphalt klauben. Was übrig bleibt, wird (als olle Kamelle) verbrannt. Da liegt es doch nahe, die rheinische Sinnfrage zu stellen: Wo jövet dann so jett?