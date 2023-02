Karneval im Duisburger Süden So schön war der Tulpensonntagszug in Serm

Aber nicht nur die Fußgruppen sorgten für ein buntes Karnevalsbild, auch manch einer der Narren am Rand der Dorfstraße hatte sich etwas einfallen lassen. So wurde ein täuschend ähnlicher Donald Trump gesichtet. Offensichtlich will er sich jetzt etwas kleiner setzen, hat aber trotzdem neue Pläne, wie seinem Wahl-Plakat zu entnehmen war. Dort stand in großen Lettern: „Make Serm great again."