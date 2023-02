Karneval in Hamborn Duisburger Norden feierte endlich wieder Kinderkarneval

Drei Jahre lang mussten sowohl die Verantwortlichen als auch die Besucher auf diesen Tag warten, doch nun war es endlich wieder so weit: 16 Wagen, 18 Fußgruppen – davon zwei mit über 40 Narren – und zwei Musikgruppen stellten sich am Hamborner Altmarkt auf. Um Punkt 14.11 Uhr ging es los: Die 5,1 Kilometer lange Zugstrecke führte über die Alleestraße, Reichenbergerstraße und Richterstraße sowie über die Schrecker Straße und Duisburger Straße bis hin zur Weseler Straße. An der Pollmann-Kreuzung löste sich der Zug auf.