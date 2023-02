Plastikmüll und Verschwendung Trotz Kritik fliegen weiterhin Kamelle

Kamelle und dergleichen gelten als nicht nachhaltig, weil jedes Teil einzeln in Plastik verpackt ist und sie bei Karnevalszügen viel Müll verursachen, zumal oft viel Wurfmaterial auf der Straße liegen bleibt: Diese Kritik wurde in den letzten Jahren gelegentlich um Karneval herum geäußert. Außerdem gilt es in den Augen vieler Kritiker als ein wenig verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln, sie in die Menge zu werfen und in Kauf zu nehmen, dass große Teile davon im Müll landen.