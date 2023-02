Auf die Stöckel für einen guten Zweck  Jubel-Stimmung beim Tunte Lauf im Schlösser-Zelt

„Auf dem Dezibel-Messer war das eine Elf. Das hatten wir noch nicht“, meinte der Präsident der KG Regenbogen, Andreas Mauska. „Bei unseren Tunten hatten wir bis jetzt einmal die Zehn.“ Seit 1996 organisiert die KG Regenbogen den „Tunte Lauf“, anfänglich als Outdoor-Veranstaltung auf der Kö, später in der Nachtresidenz, jetzt auf dem Burgplatz. Die Erlöse von Tunte Lauf werden der Aidshilfe Düsseldorf gespendet. „Das ist dringend nötig, denn wir hatten ja zwei Jahre Corona-Pause“, so der Regenbogen-Präsident. Die Lautstärke des Jubels für die Darbietung der anfänglich zehn „Tunten“ ging umgerechnet in Punkte genauso in die Wertung der Jury mit ein wie die Höhe der Absätze der Stöckelschuhe. Neben Gina Gelato, der Siegerin des letzten Tuntenlaufs, die ja im Jahr 2020 gekürt wurde, dem QVC-Moderator Frank Schäberle war auch OB Stephan Keller im Beurteilungsgremium. „Man hat mich gefragt, ob ich mitlaufen möchte. Aber, da ich eher der Turnschuh-Typ bin, habe ich mir gedacht, ich mache mir die Haare schön und gehe in die Jury“, witzelte Keller.