Tausende feiern mit Prinzessin Jessica I. So war die Rückkehr des Tulpensonntagszuges in Bedburg-Hau

Der Tulpensonntag ist für die Karnevalisten in Bedburg-Hau das, was für die Klever, Gocher oder Kölner der Rosenmontag ist. Am Tulpensonntag zieht der Karnevalszug traditionell durch die Gemeinde. Doch in den letzten Jahren erlebten die Bedburg-Hauer eine karnevalistische Durststrecke: 2020 musste der Tulpensonntagszug aufgrund eines Sturmes kurzfristig abgesagt werden. 2021 und 2022 gab es aufgrund der Corona-Maßnahmen ebenfalls keinen Karnevalszug in der Gemeinde.