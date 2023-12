Änderungen in Viersen Was Viersener jetzt rund um die Müllabfuhr wissen müssen

Zum 1. Januar 2024 ändert sich für Viersener einiges rund um die Müllentsorgung. Für diese Änderungen haben die Mitglieder des Stadtrates in der jüngsten Sitzung gestimmt. Um die Enstorgung kümmert sich weiterhin die Firma „Schönmakers Umweltdienste“. Welche Veränderungen auf die Viersener zukommen, steht in einem Brief, den die Stadt zurzeit an alle Haushalte verteilen lässt.