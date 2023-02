28.000 Jecke sahen Zoch in Leverkusen-Wiesdorf Narretei: Stadt holt Meistertitel – bei Müllgebühr

Die Leverkusener Politik hielt während des Zuges derweil wohl nur einmal den Atem an. Viel Kritik an ihr wurde auf und an den Wagen nicht verarbeitet – die Karnevalsfreunde Manfort (KM) bildeten dabei eine Ausnahme. „Im Opdrag von uns Tollität“ – angelehnt an James Bond – schrieben sie der Stadt den lang ersehnten ersten Meistertitel zu – allerdings bei den Müllgebühren. Dementsprechend genervt schaute Sesamstraßen-Liebling Oskar auf seine geliebte braune Mülltonne, in der statt ihm nur Platz für unzählige Euroscheine war. „Es gibt Sachen, die nicht rund laufen in der Stadt. Der erste Karnevalist war Till Eulenspiegel, der der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten hat. Das wollen wir aufleben lassen“, erläuterte Präsident Virgilio Perez Guembe. Jedes Jahr bekomme der Wagen der KM dafür einen neuen Anstrich.