Karneval in NRW Reul schlägt in Leichlingen das Trömmelche – auch Bodyguards verkleidet

Für die Leichlinger ist es ein bekanntes Bild: Herbert Reul marschiert am Zugweg des Städtchens entang und schlägt dabei das Trömmelche. Die teilnahme am Blütensamstagszug hat für ihn Tradition. „In den ersten Jahren habe ich das einfach alleine gemacht. Dann haben die das spitzgekriegt und sind jetzt immer dabei“, erzählte Reul dem „Westfälischen Anzeiger“ über seine Leibwächter. So ganz freiwillig scheinen die Polizisten beim rheinischen Karneval nicht dabei zu sein: Er habe „relativ viele Westfalen in meiner Sicherheitstruppe“, so Reul.