Am 9. November in Leichlingen Weihnachtsmärktle im Pilgerheim Weltersbach

Was wäre die Vorweihnachtszeit in Leichlingen ohne das traditionelle Weihnachtsmärktle im Pilgerheim Weltersbach? Wer es in diesem Jahr wieder besuchen möchte, sollte sich Samstag, 9. Dezember, in den Kalender schreiben. Dann laden die Bewohner, Mitarbeiter und Verantwortlichen des Diakoniewerks Weltersbach von 11 bis 18 Uhr ins Seniorendorf ein. Das Weihnachtsmärktle findet in der Gemeinschaftshalle, im Foyer der Christuskirche und auf dem Parkplatz vor Kirche und Gemeinschaftshalle in der Dorfmitte statt.