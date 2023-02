Karenvalszug in Leverkusen-Lützenkirchen Mehr als 370 Lützebömmeler ziehen mit Prinz Flo

Die Freunde des Holzhausener Karnevals „firmierten“ unter einem Teil des Kölschen Grundgesetzes: „Et hät noch immer jot jejange“, und die Lützenkirchener Bande, die 2010 zum ersten Mal dabei war, feierte jetzt mit Corona-Verspätung ihr 11. Mitfahr-Jubiläum. Viel Personal hatte das Kinderhaus am Bürgerbusch dabei – in der Zugaufstellung sind 102 Teilnehmer notiert, die Lützenkirchener Ehrengarde „Die flotten Karotten“ kam gleich mit 34, die Ropenstaller Jecken mit 30 Teilnehmern vorbei. So klein war der kleinste Zug von Leverkusen dann also doch nicht.