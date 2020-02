Karneval in Düsseldorf : Karnevalssause der Lebenshilfe

Düsseldorf Die Narren tanzten Mambo und bejubelten das Prinzenpaar.

Rund 220 Gäste, zum Großteil Klienten aus den Wohnheimen der Lebenshilfe Düsseldorf, Menschen mit Behinderung aus Nachbargemeinden sowie von der Diakonie und Caritas kamen am Samstag zur 44. öffentlichen Karnevalssause der Lebenshilfe. Den Startschuss gaben die Stimmungstänzer des SMS-02 der Lebenshilfe mit Choreographien zu „Mambo No. 5“ und „Komm, hol das Lasso raus“. Bei der lautstark geforderten Zugabe hatte sich die Anzahl der Tanzenden schon verdreifacht. Keine 20 Minuten nach der Eröffnung wurde das Prinzenpaar der Stadt Düsseldorf, Prinz Axel I. und Venetia Jula, jubelnd empfangen. Das Prinzenpaar verteilte Karnevalsorden an Willi Rühl, der gekonnt durch das Programm führte, die Leiterin des Küchenteams, Doris Klempnauer, sowie Anton Warzecha, der den Klienten der Lebenshilfe den Eintritt zur Veranstaltung sponsorte. Insgesamt sieben weitere Akteure gestalteten das mehr als vierstündige Programm, darunter das Prinzenpaar der KG Gemeinsam Jeck, Mottolied-Sänger Michael Hermes, die Band DuBB und die Tanzgarde der Karnevalsfreunde der Katholischen Jugend. „Viele Künstler kommen seit vielen Jahren ehrenamtlich her, das ist ein echtes Geschenk für uns“, sagt Christina Dill (Leitung Freizeitangebote/Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe), die die Feier mit ehrenamtlichen Helfern organisiert hat. Die Planung einer solchen Karnevalsfeier erfordert vor allem eins: Vorlauf. Viele der Gäste und Showgruppen werden über ein Jahr im Voraus gebucht. „Da steht der Prinz noch gar nicht fest, da haben wir schon einen Termin. Auch für 2021 natürlich“, sagt Christina Dill. „An unseren Feiern liebe ich diese natürliche Fröhlichkeit. Es geht darum, Spaß zu haben und seine Gefühle rauszulassen. Die Musik geht an, und man ist gut drauf.“