Kostenpflichtiger Inhalt: Karnevals-Küsschen : Bützen und bützen lassen

Foto: picture alliance / imageBROKER/dpa / Anne-Sophie Wittwer

Der leichte Kuss zu Karneval will gelernt sein. Er ist eine zivilisatorische Leistung: heiterer Augenblick und folkloristisch gezähmte Erotik. In Zeiten des Corona-Virus aber ist das Bützen in Verruf geraten.