Die Affen waren los : Die Rather Aape waren kreativ

Düsseldorf Feen und Fahnenschwenker sorgten für eine besondere Stimmung.

Einmal im Jahr verlassen die Namensgeber des Aaper Waldes ihre Bäume und begeben sich in den Stadtteil Rath. Zwei Wochen lang organisieren sie dort die heiße Phase des Karnevals. Seit vielen Jahren nennen sie sich „Rheinische Karnevalsgesellschaft Rather Aape“. Deren Vorsitzende Ellen Schlepphorst ist stolz auf ihre 50 Mitglieder starke Truppe: „Gemeinsam stemmen wir bis Rosenmontag vier große Sitzungen, darunter einen großen Gala-Abend für kostümierte Jecken.“

Den Beginn machte am Samstag ein närrischer Nachmittag „für Jecken, die keine Nachtschwärmer sind“. Hierzu erwartete man überwiegend die Rather Senioren im katholischen Vereinshaus am Rather Kirchplatz. Gekommen waren aber auch viele Eltern und Geschwister der Kinder, die beim Programm auf der Bühne standen. Als die „Aapekids“ und die Fahnenschwenker des Vereins ihren Einzug gehalten hatten, trat die Tanzgarde der katholischen Jugend (KakaJu) auf die Bühne. Dort wurde es ziemlich eng für über zwei Dutzend junge Tänzerinnen und den hinter ihnen postierten Elferrat. Das Thema der großartigen Tanzperformance war die intakte Waldnatur und ihre Gefährdung durch den Menschen. Schwer behängt mit allem, was Menschen auf den Waldwegen so herumliegen lassen, schlüpften bei diesem symbolischen Rettungsfest der Natur Feen aus der Baumrinde.