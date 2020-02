Fall in Erfurter Kita : Das sagen Kitas in NRW zum Kostüm-Verbot an Karneval

Kostümierte Kinder an Karneval (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Karneval ohne Feier und Kostüm? Was im Rheinland unvorstellbar ist, wird so in einer Kita in Erfurt praktiziert. Die Einrichtung argumentiert mit „kultureller Sensibilität“ und Vermeidung von Stereotypen. Das sagen Träger aus Nordrhein-Westfalen.

Eine Kindertagesstätte in Erfurt hat ein Kostümverbot an Karneval ausgesprochen. Die Kita „Campus-Kinderland“ schrieb in einem Brief an die Eltern: „Bitte verkleiden Sie Ihr Kind am Rosenmontag und Faschingsdienstag nicht.“ Mitgebrachte Kostüme würden ansonsten „an beiden Tagen im Fach des Kindes verbleiben“.

Die Einrichtung begründet die Maßnahme damit, dass mit der Kostümierung der Kinder „generell sehr bewusst und kultursensibel umgegangen“ werde. Das sei Teil des pädagogischen Konzepts, mit dem Stereotype vermieden werden sollen. „Es wird Wert darauf gelegt, keine Bevölkerungsgruppen zu beleidigen oder Kindern falsche Bilder zu vermitteln“, heißt es in einer Stellungnahme. „Eine Kostümierung kann Angst und Überforderung bei den Kindern auslösen.“ Vor allem für Kleinkinder sei es „befremdlich“, wenn sie ihr Gegenüber nicht mehr erkennen können. Manche Kinder fühlten sich außerdem unwohl in Kostümen.

Anstelle einer Feier an Karneval veranstaltete das Studierendenwerk Thüringen Mitte Januar eine „Faschingsveranstaltung“, zu der alle Kinder aus der Kita eingeladen waren. Eine weitere Feier an Rosenmontag oder Veilchendienstag sei – in Einvernehmen von Kita-Leitung, Erziehern und Eltern – nicht geplant. Nur zwei Eltern hätten sich bei der Kita gemeldet, weil sie die Veranstaltung im Januar verpasst hatten und sich über eine Veranstaltung an Karneval gefreut hätten. Den Vorwurf des Kostümverbots weist die Kindertagesstätte von sich: Bei der „Faschingsveranstaltung“ habe es keine „generelle Vorgabe zu Kostümierungen“ gegeben. Zudem könnten sich die Kinder das ganze Jahr über in der Kita verkleiden. Die Kostüme würden allerdings vom „pädagogischen Fachpersonal bewusst ausgewählt“.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es Wirbel um die Erfurter Kita gegeben: Bei einer internationalen Woche sei ein „Indianerfest“ in der Kita gefeiert worden. Dieses sei anschließend „kritisch reflektiert“ worden, sagte Rebecca Heuschkel, Sprecherin des Studierendenwerks Thüringen.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sieht das Kostümverbot in der Erfurter Kita kritisch: „Kinder verkleiden sich jeden Tag und schlüpfen so in neue Rollen. Sie können dadurch die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten, erleben und begreifen“, sagte Referatsleiterin Barbara Nolte. „Wir sollten Kinder nicht in ihrer Fantasie einschränken, sondern ihre Fantasie fördern.“ Der Verband sieht jedoch auch Grenzen bei der Kostümwahl: Bei „Stereotypen, die für die Betroffenen schmerzhaft sein könnten“, müsse darüber in den Einrichtungen mit Kindern und Eltern gesprochen werden.

Lesen Sie auch Political Correctness : Kita-Kinder sollen zu Karneval auf Indianerkostüme verzichten

Ähnlich sieht es Klaus Bremen, NRW-Landesvorsitzender des Deutschen Kitaverbands und Geschäftsführer von Kinderhut, einem Träger von 15 Kitas. „In fremde Rollen zu schlüpfen, gehört zur kindlichen Entwicklung dazu.“ Jede Kita sei allerdings individuell, „deshalb sollte man die Entscheidung respektieren“.

In Nordrhein-Westfalen ist bislang kein Fall eines Kostümverbots an einer Kita bekannt: Arbeiterwohlfahrt (Awo), Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz (DRK) sowie katholische und evangelische Kirche haben nach eigenen Angaben keine Kenntnis über einen Fall in NRW. „Das widerspräche auch der katholischen Tradition, nach der Karneval als bunter und lustiger Einschnitt vor der Fastenzeit zum Kirchenjahr gehört“, erklärte Antonius Hamers, Domkapitular und Leiter des Katholischen Büros NRW. „Sich zu verkleiden und in eine andere Rolle zu schlüpfen, gibt Menschen die Möglichkeit, aus ihrem Alltag herauszukommen.“ Es gebe aber auch Ausnahmen: Verkleidungen, die diskriminierend, entwürdigend oder beleidigend sind, seien mit Karneval nicht vereinbar.