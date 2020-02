Autofahren an Karneval : Ohne Alkohol und Kostüm ans Steuer

Düsseldorf Im Straßenverkehr gibt es während der Karnevals- und Faschingszeit keine Narrenfreiheit. Insbesondere in den karnevalistischen Hochburgen muss mit verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei gerechnet werden, warnt der ADAC.

Finger weg vom Steuer heißt es übrigens auch für den Tag danach. Denn wer in den tollen Tagen zu tief ins Glas schaut, hat auch am nächsten Morgen bei vermeintlich klarem Kopf noch Restalkohol im Blut. Und der ist in der Polizeikontrolle nachweisbar. Als Faustregel gilt: Ein gesunder Körper baut in einer Stunde etwa 0,1 Promille Alkohol ab.