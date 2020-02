Diese Narren hatte einen Sauspaß : Ein turbulentes fest auf Geheiß der Saubande

Düsseldorf DJ Fitsos sorgte für fetzige Musik, die Narren tanzten nach Herzenslust. Die Saubande hatte ganze Arbeit geleistet.

So konnte ein zwei Meter großer Björn Borg wegen der immer gut gefüllten Tanzfläche kein Ass verwandeln, dafür aber mit Piraten schunkeln, während Pantomimen ihre Contenance verloren und wild drauflosquatschten. Das alles beobachtete eine ihre Hüften schwingende „Queen“, die von „Miss Liberty“ gegrüßt wurde. Die Kostümdichte betrug stolze 99 Prozent, wobei sich nur die wenigsten Verkleidungen wiederholten. „Einen Trend, welche Verkleidung in diesem Jahr total angesagt ist, kann ich nicht ausmachen“, erläutert Saubande-Vorstandsmitglied Anke Schmich. „Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Frauen wieder mehr Freude an Farbe haben, im Kostüm und im Gesicht. Das ist sehr süß. Auf unsere Jubiläumsparty ist beispielsweise eine Gruppe von Schmetterlingen eingeflogen, die ein entsprechendes Make-up tragen.“

Irgendwann war es sowieso egal, ob das Make-up noch saß, ob die Perücke noch hielt und das 3-Wetter-Taft noch wirkte, alle waren in allerbester Karnevalsparty-Stimmung. Wohl auch, weil der Saubande-Vorstand in rosa Overalls einen „Schweine-Tango“ allererster Güte aufs Parkett legte. Das war so überzeugend, das die Gerresheimer Bürgerwehr sofort den „Auftragsblock“ zückte. „Für vier Mal üben, hat es grandios geklappt. Wir führen den Tango jetzt noch zweimal auf. Einmal beim Biwak der Bürgerwehr und einmal bei der After-Veedelszoch-Party auf dem Alter Markt“, verrät Saubande-Vorsitzender Stefan Pitzer. Nicht nur er, alle waren mit der Jubiläumsparty glücklich. „Ich habe jetzt vier Stunden am Stück getanzt. Es ist mal Zeit für eine Pause“, meinte Lena Korff. „Die wird aber nicht lange dauern. Es ist so eine tolle Party.“