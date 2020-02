Alles andere als spießig : Die Spiesratze starteten mit einer Polonaise in den Abend

Düsseldorf Der Karneval nimmt an Fahrt auf, auch die Spiesratze luden zur großen Narrenparty mit Schunkeleinlagen.

Was auch immer im Kuppelsaal der Rheinterrasse passierte, Angelina Janßen, Jerome Kliche und die anderen Kellner lavierten sich gekonnt und unfallfrei an der feiernden Narrenschar vorbei und brachten literweise Getränke, vorzugsweise alkoholischer Art, an die Tische. „Für uns ist es am einfachsten, wenn sich ganze Tische ein Fässchen bestellen, Dann müssen wir nur die erste Runde zapfen. Der Rest läuft dann von ganz alleine“, sagte Kliche. „Es kommen doch so einige Kilometer am Abend zusammen. Nicht jeder Tisch nimmt ein Fässchen. Wein, andere Getränke und die Speisen bringen wir natürlich weiterhin.“