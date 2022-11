Familienunternehmen in Rees : Bäckerei Jansen feiert 60-jähriges Bestehen

Haldern/Rees 1962 gegründet, wird der Betrieb inzwischen in dritter Generation geführt. Am Montag wurde mit der Belegschaft gefeiert. Worauf sie anstoßen konnten und welche Produkte vom deutschen Brotinstitut ausgezeichnet wurden.

Das 60-jährige Bestehen nahm der Familienbetrieb zum Anlass, gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Montag zu feiern, da an Allerheiligen geschlossen war und somit niemand am nächsten Tag früh aufstehen musste – so wie es sonst an sieben Tagen in der Woche der Fall ist. Gefeiert wurde in der Haldern Pop Bar, leckeres Essen kam vom Lindenhof Haldern. In diesem Rahmen wurden dann auch Jubilare geehrt: Über 30 Jahre: Eva und Michael Jansen, Geschäftsleitung seit 1990; über 25 Jahre: Michael Strauch, Bäckermeister, Carmen Roos, Fachverkäuferin, Beate Bernsmann, Fachverkäuferin; über 20 Jahre: Uwe Bolder, Bäckergeselle, Stefanie Jansen-Voigt, Fachverkäuferin, Barbara Schlüß, Fachverkäuferin, Kerstin Dickmann, Fachverkäuferin; über 10 Jahre: Andreas Lorenz, Bäckergeselle, Gertrud Berresheim, Fachverkäuferin, Alexander Elbers, Bäcker. Besonders gedacht wurde an Bäckergeselle Stefan Ketzinger, der im Februar verstarb. „Er hat am 1.9.1996 die Ausbildung bei uns begonnen und bis zum Ausbruch seiner Krankheit immer bei uns gearbeitet. Leider konnten wir ihm seine Urkunde nicht mehr persönlich übergeben. Wir trauern alle sehr um ihn“, so Carolin und Barbara Jansen. Außerdem erhielten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über zehn Jahre im Betrieb sind ein Geschenk. In gemütlicher Runde klang der Abend aus.