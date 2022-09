Nachhaltigkeit vom Niederrhein : Wie eine Bäckerei Brötchen rettet – und daraus Nudeln macht

Barbara und Carolin Jansen sorgen jetzt dafür, dass Brötchenreste gerettet und zu Nudeln werden. Foto: Latzel

Haldern/Kevelaer In den Filialen in Haldern und Rees bleiben abends viele Reste übrig. Wegwerfen kommt nicht in Frage. Carolin und Barbara Jansen lassen daraus jetzt in Kevelaer Nudeln produzieren. Alles ganz nachhaltig.