Freizeittipps für das Wochenende : Viel Musik, gruselige Aktionen und Spaß im Dschungel

Das Musical Dschungelbuch ist im Capitol zu sehen. Foto: fokus@nilzboehme.de/NILZ BOEHME

Düsseldorf Passend zur Zeitumstellung gibt es an diesem Wochenende eine Uhrenausstellung. Aber auch Halloween kündigt sich bei Veranstaltungen an. Einige Tipps für die Freizeitgestaltung am Wochenende.