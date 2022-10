Kunst an 18 Orten : Reeser Kunst Sonntag geht in die 21. Runde

Bürgermeister Christoph Gerwers und Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken begrüßten jetzt im Rathaus zwölf von 24 Künstlerinnen und Künstlern, die sich am „Reeser Kunst Sonntag“ beteiligen werden. Foto: Michael Scholten

REES 24 Künstlerinnen und Künstler stellen am kommenden Sonntag an 18. Standorten in Rees, Millingen und Haldern aus. Der Eintritt ist überall frei. Blaue Pfeile weisen den Weg.

Wer am kommenden Sonntag, 6. November, den blauen Pfeilen folgt, lernt die große Vielfalt des künstlerischen Schaffens in Rees, Haldern und Millingen kennen. Dann beteiligen sich zwischen 11 und 17 Uhr insgesamt 24 Künstlerinnen und Künstler am „Reeser Kunst Sonntag“, der diesmal 18 Standorte umfasst, darunter Ateliers, Galerien und das Koenraad-Bosman-Museum, aber auch Ladenlokale, private Haushalte und sogar das Fahrgastschiff Germania.

Der Eintritt ist überall frei. Ein Faltblatt, das unter anderem in der Touristeninformation am Markt erhältlich ist oder auf der Internetseite www.stadt-rees.de heruntergeladen werden kann, weist den Weg zur Kunst und zu deren Schöpfern. Bei einem Pressetermin im Rathaus freuten sich jetzt Bürgermeister Christoph Gerwers und Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken über die Vielzahl der Anmeldungen, die nun wieder das Niveau früherer „Reeser Kunst Sonntage“ vor der Corona-Pandemie erreicht hat.

Michael Hoffmann ist seit der Premiere im Jahr 2000 dabei. Er öffnet das Atelier in seinem Wohnhaus, Am Bär 7, und zeigt Zeichnungen aus seiner Wahlheimat Rees, die er einst als Stadtplaner nachhaltig prägte, aber auch exotische Motive aus bereisten Ländern. Elisabeth Kemkes, Metin Yilderim und Veronica Molenkamp gehören ebenfalls zu den Veteranen der Reeser Veranstaltungsreihe. Yildirim zeigt in seinem Atelier, Rheinstraße 10, die Ergebnisse verschiedener Maltechniken. Kemkes präsentiert in ihrem Atelier Artelli, Melatenweg 58 b, Farb-und-Licht-Kombinationen für die Wohnung und das Büro. Molenkamp zeigt in ihrem Atelier, Fallstraße 17, Ölgemälde und Arbeiten auf Papier.

Im Eiscafé Roma, Markt 39, stellt Jutta Rades Delfter- und Keramikmalerei aus und lässt sich bei dem alten Handwerk an der Drehscheibe auch über die Schulter schauen. Im benachbarten Rathaus freuen sich Roswitha Müller-Krüger und Werner Rutz auf den Dialog mit vielen Kunstfreunden. Ihre aktuelle Ausstellung „Die unsichtbaren Städte“ auf den Korridoren des Rathauses umfasst künstlerische Interpretationen von Italo Calvinos Buch „Die unsichtbaren Städte“ sowie weitere Malereien, Druckgrafiken und Objekte.

In der Stadtsparkasse laden die Reeserin Heidi Wellmann sowie deren Tochter Marén und Enkelin Frieda (beide wohnen in Dinslaken) zu einer Drei-Generationen-Ausstellung ein. Diese umfasst Schmuckdesign, Fotografie; Malereien und Zeichnungen. Gleich nebenan, im Rheincafé Rösen, zeigt Dani Schenk ihre Ölmalereien.

Das Hotel Rheinpark stellen die Künstlerinnen Anne Clausmeyer, Monika Büdding und Daniela Mattstedt aus. Von dort ist es nicht weit zum Fahrgastschiff Germania, auf dem der Bocholter Marco Büning seine Studien des abstrakten Expressionismus der New Yorker Schule und weitere Werke aus seinen Schaffensperioden zeigt. Natalie Rösen wohnt inzwischen in Neuss, kommt aber am Wochenende in die Reeser Heimat, um in der Fahrschule ihres Vaters, Westring 9, Acryl- und Ölkunstwerke vorzustellen, zu denen sie sich von der Natur inspirieren ließ.

Gleich gegenüber öffnet die ARTraum MoSiMo-Galerie Creativwerkstatt an der Emmericher Straße 4 ihre Türen. Im Koenraad-Bosman-Museum, Am Bär 1, sind nur noch für kurze Zeit die großformatigen sehenswerten „Menschenbilder“ von Rainer Lather zu bestaunen. Einen Steinwurf entfernt präsentiert Christoph Köpping im Garten seines Elternhauses, Vor dem Falltor 4, Kunstwerke aus Cortenstahl und Edelstahl, teilweise in Verbindung mit Holz und Treibholz.

Das Unternehmen RostiCK, dass Christoph und Otto Köpping gegründet haben, stellt am „Reeser Kunst Sonntag“ auch ein Kunstwerk vor, das von der Rheinansicht der Stadt Rees inspiriert wurde. Im alten Amtsgericht an der Sahlerstraße nutzt der Antiquar und Restaurator Gerfried Schell den historischen Sitzungssaal, um Kunst aus seinem Fundus und aus zwei größeren Auflösungen vorzustellen. Thematisch drehen sich die Bilder um Häfen, Schiffe und das Meer, um niederrheinische Künstler und um „Bilder aus dem Keller und aus allen Epochen“, die noch in Folie verpackt sind und so manche Überraschung bieten.