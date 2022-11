Gastronomie in Düsseldorf : Bulle Bäckerei bietet nun auch Burger an

Geschäftsführer Giuliano Quattrocchi war bereits in Amerika, der Schweiz und Japan tätig. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Burger trifft Bun-Brötchen im Handwerksbetrieb. Direkt an der Bulle Bäckerei an der Oststraße in Düsseldorf gibt es jetzt mit „Bulle Burger“ einen neuen Außer-Haus-Verkauf.