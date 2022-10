Nettetal-Kaldenkirchen : Ein Jubiläum am Apostel-Grab in Trier

Ein Jubiläum am Apostel-Grab in Trier

Kaldenkirchen Die Pilgergruppe der Pfarre St. Clemens aus Nettetal-Kaldenkirchen war kürzlich erneut auf dem Weg zum Apostelgrab nach Trier. wer dort geehrt wurde.

Eine besondere Wallfahrt war es für Benjamin Optenberg, Gianna Reiffs und Gernot Schmitz. Benjamin Optenberg wurde bereits zum 25. Male am Apostelgrab in St. Matthias begrüßt. Zum Jubiläum überreichte ihm der Pilgerpater eine Kerze und die Anstecknadel des Matthiasklosters in Gold. Erstmals wurden Gianna Reiffs und Gernot Schmitz am Apostelgrab begrüßt. Sie erhielten die Pilgermedaille, die komplette Gruppe applaudierte. RP