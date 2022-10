Kurioser Fund : Zähne blieben auf Tablett liegen

REES Mitarbeiterinnen des Cafés Jansen auf der Dellstraße machten einen ungewöhnlichen Fund. Im Tablettwagen fand sich ein Gebiss. Der Besitzer oder die Besitzerin hat sich bislang noch nicht gemeldet.

(bal/ms) Vergessene Portemonnaies, Mützen, Uhren, Taschen, Handschuhe oder Armbänder – all das haben die Mitarbeiterinnen des Cafés der Konditorei-Bäckerei Jansen an der Dellstraße schon gefunden und ihren Gästen wieder zurückgeben können. Aber an einen solchen Fund, wie er am Mittwochmorgen gemacht wurde, kann sich Geschäftsführerin Barbara Jansen beim besten Willen nicht erinnern: Auf einem Tablett, das ein Gast dort zurückgelassen hatte, lagen Zähne. Genauer gesagt, ein komplettes Untergebiss.