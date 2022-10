Quiz zum Brauchtum : Wie viel wissen Sie über Sankt Martin?

Am 11. November ist Sankt Martin. Foto: dpa/Felix Kästle

Sankt Martin steht vor der Tür. Das bedeutet Laternen, Weckmänner, den Umzug und natürlich Gripschen. Doch warum feiern wir das Lichterfest überhaupt? Wer war Sankt Martin?

Aber wer war Sankt Martin überhaupt? Warum musste er sich verstecken? Und was trägt er auf dem Kopf?

In unserem Quiz können Sie ihr Wissen rund um das Martinsfest testen.

Der heilige Martin ist vielleicht einer der bekanntesten Figuren der katholischen Kirche. Er wurde um 316 im Gebiet des heutigen Ungarn geboren. Nach einigen Umwegen errichtete er 361 in einer französischen Gemeinde das erste Kloster des Abendlandes. Als Mönch lebte der heilige Martin asketisch und teilte, was er hatte.

Diesen Umstand feiern wir noch heute am großen Martinsfeuer, wenn der Mönch seinen Mantel teilt. Der 11. November ist der Martinstag, die Umzüge und Feiern in den verschiedenen Städten der Region finden aber auch an anderen Tagen rund um dieses Datum statt.