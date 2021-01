Frühstücks-Flocken im Test : „Öko-Test“ bemängelt Acrylamid in Cornflakes

„Öko-Test“ bemängelt Acrylamid in Cornflakes

Acylamid in Cornflakes ist ein Problem. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Köln Mit knusprigen Flakes in den Tag starten? Klar, wenn da dieses verflixte Acrylamid nicht wäre. Es entsteht bei der Produktion durch falsches Erhitzen. Und „Öko-Test“ fand bei einer Untersuchung eine ganze Menge davon.

Einfach in die Schale schütten, Milch oder Joghurt drüber und fertig ist der Frühstücks-Klassiker. Cornflakes sind ruckzuck zubereitet und schmackhaft. Doch kann man die gerösteten Flocken aus Mais, Dinkel, Buchweizen oder Mehrkorn bedenkenlos essen? Viele Cornflakes schon, aber längst nicht alle, meint die Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 02/21), die 50 Produkte verglichen hat.

15 der Frühstücksflocken wurden mit der Note „sehr gut“ bewertet. 14 weitere erhielten ein „gut“. Doch was störte die Öko-Tester an den übrigen Packungen, von denen fünf als „mangelhaft“ und neun als „ungenügend“ durchfielen? Es sind vor allem Belastungen mit Acrylamid, dessen Wert in 18 Produkten als zu hoch eingestuft wurde.