Belastungen mit Ethylenoxid : Firmen rufen mehrere Sesamprodukte zurück

Dissen/Steinheim/Spaichingen Liebhaber von Sesamprodukten sollten aktuell besonders genau in ihr Vorratsregal schauen: Gleich mehrere Firmen rufen Teile ihrer Produktpalette zurück. Betroffen sind Brotaufstriche, Backmischungen und Gewürze.

So hat die Firma Petersilchen GmbH bestimmte Brotaufstriche zurückgerufen, weil sie Sesam-Rohware enthalten, die mit dem Pflanzenschutzmittel Ethylenoxid belastet ist. Betroffen sind der Brotaufstrich Kichererbse Chili 180 g Sanchon und Brotaufstrich Kichererbse Ingwer 180 g Sanchon mit verschiedenen Chargen-Nummern und Mindesthaltbarkeitsdaten. Weitere Artikel der Marke Sanchon seien nicht betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vor dem Verzehr der betroffenen Artikel werde abgeraten. Kunden könnten die Gläser zurückgeben. Der Einkaufspreis werde erstattet.

Außerdem ruft die Firma Seitz glutenfrei mit Sitz in Spaichingen (Baden-Württemberg) die „Backmischung dunkles Brot“ zurück. Auch hier ist bei Untersuchungen festgestellt worden, dass das Produkt Sesamsamen enthält, die mit Rückständen von Ethylenoxid belastet sind. Das teilte das Portal lebensmittelwarnung.de am Montag mit. Betroffen sind neben Baden-Württemberg auch die Bundesländer Bayern, Berlin, Hessen , Niedersachsen , Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz , Saarland , Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein .

Wegen der Belastung mit dem gesundheitsschädlichen Gas ruft auch ein Tochterunternehmen des Gewürzspezialisten Fuchs Sesam verschiedene sesamhaltige Produkte zurück; darunter ein Asia Gewürz, ein Backkartoffel-Würzmix und Saucen. Bei Eigenkontrollen wurden bei den Sesam-Samen, die für die Produktion benötigt wurden, erhöhte Konzentrationen des Gases Ethylenoxid festgestellt, wie die Teuto Markenvertriebs GmbH am Mittwoch in Dissen bei Osnabrück mitteilte. Das krebserregende Mittel tötet Schimmel, Bakterien und Pilze ab und ist in Deutschland in der Lebensmittelproduktion verboten.