Am Kaarster Rathaus : Zwei neue Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge installiert

Kaarst Die Stadt hat zwei Ladesäulen für städtische Elektro-Fahrzeuge am Rathaus installiert. Ab Donnerstag können die E-Fahrzeuge aus dem städtischen Fuhrpark mit Öko-Strom der Stadtwerke betankt werden.

Zwei weitere Ladesäulen werden in der kommenden Woche vor dem Rathaus in Büttgen installiert, eine am Baubetriebshof. Die Kosten betragen rund 25.000 Euro. 80 Prozent dieser Summe werden vom Land NRW gefördert.

Um den Umstieg auf E-Mobilität für alle Autofahrer in Kaarst interessant zu machen, braucht es mehr öffentliche Ladesäulen in der Stadt. Die Verwaltung arbeitet bereits mit den Stadtwerken Kaarst an der Errichtung von vier neuen öffentlichen Ladesäulen. Diese sollen an der Ludwig-Erhard-Straße, am Büttgener Rathausplatz, am St.-Eustachius-Platz und am Gewerbegebiet Kaarster Kreuz entstehen. Die Fördermittel für die Umsetzung sind beantragt. „Über die Errichtung weiterer öffentlicher Ladesäulen werden wir in der kommenden Woche im Mobilitäts-, Umwelt-, Klima- und Landwirtschaftsausschuss beraten. Nicht jeder hat die Möglichkeit, einen heimischen Ladeanschluss einzurichten“, erklärt Dominik Broda, Vorsitzender des Mobilitätsausschusses.