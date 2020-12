Kostenpflichtiger Inhalt: Regeln, Rechte, Pflichten : So klappt der Umtausch im Lockdown

Das Geschenk gefällt nicht? Ein Recht auf Umtausch haben Kunden nicht. Die meisten Händler sind aber – auch in Corona-Zeiten – kulant. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Service Düsseldorf Wer nach Weihnachten einen Teil seiner Geschenke zurückgeben möchte, hat es nicht so leicht wie in den Jahren zuvor: Die meisten Geschäfte haben wegen der Corona-Krise geschlossen. Was nun zu beachten ist.