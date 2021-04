Neusser Unternehmen führt Neuheit ein : Clean-Car lädt zum Test einer Fahrrad-Waschanlage ein

Nordstadt Die Profis für Autowäsche möchten in einer Aktionswoche vom 26. bis 30. April ausloten, ob es in Zeiten wachsender Fahrradmobilität für eine Rad-Waschstraße einen Markt gibt.

Fahrradpflege war lange reine Handarbeit – wenn der Drahtesel überhaupt mal Wasser und Lappen sah. Doch die Zeiten ändern sich, und die Gleichberechtigung der Radfahrer auf der Straße verlängert sich in die Waschstraße. Clean-Car, das Auto-Wasch-Center an der Düsseldorfer Straße, macht dazu ein Angebot – wenn auch zunächst nur für einen Testlauf.

Die Profis für Autowäsche möchten in einer Aktionswoche vom Montag bis Freitag, 26. bis 30. April, ausloten, ob es in Zeiten wachsender Fahrradmobilität für eine Rad-Waschstraße überhaupt einen Markt gibt. Sie haben deshalb ein Gerät der Kölner Firma Cycle-Wash ausgeborgt, das in der Aktionswoche ab Montagmittag an der Düsseldorfer Straße getestet werden kann. Zum Preis von zehn Euro – Unterbodenwäsche und Hohlraumversiegelung sind ja nicht nötig – wird das Rad (auch E-Bikes) in wenigen Minuten blankgeputzt. Und das nach Angaben des Unternehmens mit minimalem Aufwand.