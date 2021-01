Stiftung Warentest : Schlechte Noten für Mundspülungen zum Verdünnen

Köln In Supermärkten oder Drogerien erhältliche Mundwasser zum Verdünnen haben in einem Test der Stiftung Warentest schlechte Bewertungen erhalten. Zum Schutz vor Zahnbelag und Zahnstein seien die Produkte schlichtweg ungeeignet.

In Supermärkten oder Drogerien erhältliche Mundwasser zum Verdünnen haben in einem Test der Stiftung Warentest schlechte Bewertungen erhalten. Weder gegen Zahnbelag, noch gegen Zahnstein oder Zahnfleischentzündungen seien die nötigen Wirkstoffe in ausreichender Menge enthalten - diese Mundwässer dürften nicht mal gegen Mundgeruch wirken, schreiben die Tester nach einer Untersuchung von sieben Produkten in ihrer Zeitschrift „test“ (Ausgabe 2/2021).