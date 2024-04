Tipps zur Behandlung Kopfläuse sind auf dem Vormarsch – was Apotheker jetzt raten

Kopfläuse sind winzige Parasiten, die sich in menschlichem Haar einnisten und sich vom Blut aus der Kopfhaut ernähren. Ausgewachsen sind die rot-braun gefärbten Insekten zwei bis vier Millimeter groß. Sie schlüpfen aus winzigen Eiern, die als Nissen bezeichnet werden. Nissen kleben fest an den Haaransätzen. Deshalb sind sie durch einfaches Haarewaschen nicht zu entfernen. Am häufigsten sind sie hinter den Ohren, an den Schläfen und im Nacken zu finden. Kopfläuse werden meistens durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Auch über gemeinsam benutzte Gegenstände ist eine Übertragung möglich. So zum Beispiel über Kämme und Bürsten, Kopfkissen, Fahrradhelme oder Stirnbänder, die eng mit dem Kopf in Berührung kommen.