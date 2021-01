Batterie könnte sich entzünden : VW ruft Elektroautos des Modells „Up“ zurück

Wolfsburg Volkswagen ruft eine kleine Zahl von Elektro-Kleinwagen der Modellserie „Up“ zurück. Es besteht offenbar Brandgefahr an den Batteriezellen. VW bezeichnet die Maßnahme als „vorsorglich“. Bislang habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Volkswagen ruft wegen Brandgefahr an den Batteriezellen eine geringe Zahl von Exemplaren des Elektro-Kleinwagens Up zurück. Bisher seien keinerlei Zwischenfälle bekannt, man habe sich aber vorsorglich zu der Aktion entschlossen, hieß es am Freitag aus Wolfsburg. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) geht es um 122 Autos, die im vergangenen Jahr gebaut wurden - darunter sind nach jetzigem Stand 81 betroffene E-Ups in Deutschland.