Urbane Mobilität Diese Autos eignen sich für das Fahren in der Stadt

Dazu zählt der Renault Twizy, den es sowohl in L6e- wie in L7e-Ausführung gab und der nach zwölf Jahren Bauzeit eingestellt wird. Aber auch der niedliche Microlino, retrofuturistisch im Stil der klassischen BMW Isetta gezeichnet und zum stolzen Preis von 21.690 Euro im Angebot; eine erheblich günstigere Einstiegsvariante soll nachgeschoben werden. Basierend auf einem früheren Entwicklungsstand des Microlino, kommt demnächst ein Fahrzeug namens Evetta auf den Markt. Zudem drängen natürlich auch Chinesen nach Europa. Am Steuer des Ami Buggy haben wir unsere liebe Not, mit den Steigungen fertigzuwerden; mit maximal 45 km/h der Klasse L6e profiliert sich der kleine Franzose nicht nur auf Landstraßen, sondern zum Teil schon innerorts als Verkehrshindernis. Schnellstraßen sind tabu. Und damit fällt es dann kaum noch ins Gewicht, dass die Batterie ohnehin maximal 75 Kilometer Reichweite zulässt. Die Bedienung ist überraschend kompliziert, und die Akustik lässt zu wünschen übrig: Der Antrieb summt vernehmlich, laut polternd macht sich das Fahrwerk bemerkbar, schwirrend müht sich das Gebläse um Luftzufuhr. Immerhin: Die beim regulären Ami und in der Einstiegsversion des Rocks-E so frugale Innenausstattung profitiert deutlich von der Buggy-Behandlung. Das Interieur wirkt frisch, modular, sympathisch. Wäre er ein bisschen schneller, würde er richtig Spaß machen. Doch Stellantis sagt ab: Eine L7e-Variante hat keine Chance.