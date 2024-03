Viele weisen Sicherheitsmängel auf Das sind die besten (und schlechtesten) Mähroboter

Es könnte alles so einfach sein: Man schaltet den Mähroboter an, richtet ihn über die App ein und lässt ihn im Garten herumfahren, bis das Gras englische Länge erreicht hat. Doch das ist wohl bislang leider eine Vision, wie eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt. Wer nachlässig mit seinem Mähroboter umgeht und ihn sich selbst überlässt, riskiert schlimme Unfälle. Die Tester legten nämlich eine Kinderarm-Atrappe ins Gras – und die meisten der acht getesteten Modelle überfuhren sie einfach. Deshalb empfehlen sie, die Mähroboter nie unbeobachtet zu lassen – einige könnten auch kleine Haustiere wie Kaninchen erwischen oder Spielzeug in kleine Teile zerstückeln.