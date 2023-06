Müll reduzieren und Geld sparen Zehn Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag

Wintersocken aussortieren steht jetzt an. Was Kindern nächsten Winter nicht mehr passt oder bei Erwachsenen Löcher hat, landet oft im Müll. Doch eigentlich sind manche Socken zu niedlich dafür. Tipp: Aus ihnen können Duftsäckchen werden. Einfach mit Lavendel oder anderen Kräutern füllen und in den Kleiderschrank oder ins Auto hängen. Mit Kirschkernen gefüllt wird aus alten Socken ein wärmendes Kirschkernkissen, sonst kann man sie dekorativ über Flaschen oder kleine Blumentöpfe stülpen. Auch dienen sie als kreatives Geschenkpapier in Bonbonform (einfach an beiden Enden mit Band zuknoten) für unförmige Geschenke.