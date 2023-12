Kreislaufwirtschaftshof Moers ist geöffnet So wird der Müll zwischen den Feiertagen entsorgt

Aufgrund der Feiertage verschieben sich die Abfuhrtermine für Restabfall, Altpapier, die gelben Säcke und Bioabfälle im Moerser Stadtgebiet. Die Montagstouren fallen wegen des ersten Weihnachtstages aus. In den jeweiligen Bezirken holt Enni die Tonnen daher bereits am Samstag, 23. Dezember, ab. Da der zweite Weihnachtstag auf einen Dienstag fällt, fährt Enni die Bezirke in den Tagen danach jeweils einen Tag später als üblich an. „Als letzte Abfuhr dieser Woche holen wir die Freitagsleerungen somit am Samstag vor Silvester, 30. Dezember, nach.“ Ähnlich läuft die Abfallabfuhr in der ersten Woche des neuen Jahres. Da der Neujahrstag auf einen Montag fällt, kommt Enni dann jeweils einen Tag später als üblich in die Bezirke. „Wir fahren daher als letzten Bezirk dieser Woche die übliche Freitagsleerung am Samstag, 6. Januar, nach.“