Nachhaltig leben So funktioniert Lebensmittelrettung in Düsseldorf

Lebensmittelrettung der Tafel Die Tafel holt unverkäufliche Lebensmittel in Geschäften ab, um sie an Bedürftige zu verteilen. Ehrenamtliche fahren mit Lieferwagen festgelegte Touren, um Lebensmittel bei Betrieben abzuholen und zu den Ausgabestellen zu bringen. „Mehr Lebensmittelrettung als bei der Tafel gibt es nicht“, sagt Eva Fischer, Vorstandsmitglied der Tafel Düsseldorf. Neben der Kostenersparnis sieht Eva Fischer vor allem Wohltätigkeit und Nachhaltigkeit als Grund für die Kooperation der Geschäfte mit der Tafel. Allerdings können nicht alle Lebensmittel gerettet werden. Hierfür gibt es in Düsseldorf eine enge Zusammenarbeit mit Foodsharing. „Wir arbeiten nach dem Tafel-First-Prinzip. Das heißt, wir schauen zunächst, dass die Bedürftigen versorgt werden.“ Alles, was übrig bleibe oder nicht verwendet werden könne, gehe an Foodsharing. Da die Gruppe auch bereits verarbeitete Lebensmittel abholt und am Wochenende, an Feiertagen und am Abend tätig ist, sei die Kooperation sehr willkommen.