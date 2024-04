Düsseldorfs SPD-Chefin Martens rechnet ab „Verzweifelt und erschöpft vom ÖPNV“

Auf Nachfrage unserer Redaktion stellt die in der Düsseldorfer City lebende Politikerin aber klar, dass sie den Wagen nicht brauche, um beispielsweise Einkäufe um die Ecke zu erledigen, sondern um ihre Vielzahl von Terminen in der Region oder auch anderswo zu erledigen: „Wenn die Fahrt zu einem Termin an einem Sonntagvormittag länger dauert als der Termin selbst oder wenn man nicht mehrere Termine hintereinander wahrnehmen kann, weil die Verkehrsanbindung es nicht hergibt, dann ist das nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern auch der Produktivität.“