Nikolaus-Aktion der KAB Wenn der Bischof beim Brummi ans Seitenfenster klopft

Hashan telefoniert gerade per Video mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Litauen, als jemand von außen an sein Fahrerhaus klopft. Die Überraschung steht dem Berufskraftfahrer, der den gesetzlichen Ruhetag auf dem Rastplatz Münsterland-Ost verbringt, ins Gesicht geschrieben. Münsters Bischof Felix Genn sowie Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) überreichen dem Osteuropäer eine Nikolaus-Tüte – vollgepackt mit Schokolade, Plätzchen und Mandarinen, Duschgel, Rasierzeug und Papiertaschentüchern. Eine Karte mit „Danke“, formuliert in 13 Sprachen, zieht der Lkw-Fahrer aus der Tüte. Die Freude in seinen Augen zeigt: Die Botschaft ist – trotz sprachlicher Barrieren – angekommen.