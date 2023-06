Auf den Teller statt in die Tonne So läuft die Lebensmittelrettung in Mönchengladbach

Ob in Restaurants, Supermärkten oder an Tankstellen – überall fällt am Ende des Tages Essen an, das nicht mehr verkauft werden darf. Zum einen wegen Hygienevorschriften, zum anderen wegen der Optik. Es sind Lebensmittel, die noch genießbar sind, aber weggeworfen würden, weil sie nicht mehr den optischen Ansprüchen der Kundschaft entsprechen. Zudem landen in deutschen Haushalten jährlich Tonnen an Lebensmitteln im Müll, die das Mindesthaltbarkeitsdatum zwar überschritten haben, aber trotzdem noch essbar sind.