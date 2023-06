Konzept in Düsseldorf „Bei Nachhaltigkeit sind alle gefragt“

Keller Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen liefert 17 Nachhaltigkeitsziele zu dem oben genannten Dreiklang, darunter „Kein Hunger“, „Geschlechtergleichheit“ „erneuerbare Energien“ oder „Nachhaltige Städte und Gemeinden“. Insgesamt gibt es dazu 169 Unterziele. Rund 60 Prozent der Ziele richten sich mit direkten oder ausdrücklichen Aufgaben an die Kommunen. Wir in der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit müssen also global denken und lokal handeln, denn vor Ort erfolgen die konkreten Umsetzungen.