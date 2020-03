Wissenschaft : Hunde können das Coronavirus übertragen – rein theoretisch

Können Hunde sich anstecken? Und: Kann man sich infizieren, wenn man einen Hund streichelt?

Ein Spaziergang im Wald ist in diesen Tagen der Corona-Krise wohltuend. Es ist zwar voller als sonst, aber die Erholung stellt sich trotzdem ein. Da stört es auch nicht weiter, dass der Hund eines Joggers kurz zur Spielaufforderung zwischen den eigenen Beinen herumwuselt. Oder etwa doch? Den Jogger meidet man freundlich, zwei Meter Abstand. Aber könnte die kurze Streicheleinheit mit dem Vierbeiner auch ein Infektionsrisiko darstellen? Gab es da nicht mal zwei Fälle in Hongkong, wo sich Hunde mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben? Der Reihe nach.

In Hongkong wurde zwar bei mindestens zwei Hunden das Virus in einer geringen Dosis nachgewiesen, allerdings liefert dies noch keinen Hinweis auf eine Infektion der Tiere. Die Hunde hätten keine Symptome gezeigt, noch seien sie erkrankt, heißt es in einer Stellungnahme des Colleges für Veterinärmedizin an der Universität von Illinois.