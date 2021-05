Familienministerium : Lambrecht: „Das ist selbstverständlich kein Nebenjob“

Berlin Nach dem Rücktritt von Franziska Giffey (SPD) als Familienministerin gibt es Kritik an der Nicht-Nachbesetzung des Ministeriums. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), die den Job stellvertretend übernimmt, richtet klare Worte an die Skeptiker.

Am Mittwoch hatte die bisherige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) im Zuge der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit ihren Rücktritt erklärt. Die SPD-Spitze hatte entschieden, das Amt nicht nachzubesetzen, sondern Lambrecht die stellvertretende Leitung zu übertragen. Das hatte Kritik hervorgerufen: Hinter vorgehaltener Hand in der SPD-Fraktion, in den Oppositionsparteien und bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. „Wir hätten es begrüßt, die Aufgabe an jemanden aus der Führungsspitze des Familienministeriums zu übertragen", erklärte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Durch die „Doppelbelastung“ der Justizministerin bestehe die Gefahr, dass bei für Familien wichtigen Themen „ein Vakuum entsteht und wichtige Fürsprache fehlt“.