Forscher weltweit alarmiert : Elf Millionen Tote im Jahr durch ungesunde Ernährung

London Schätzungsweise elf Millionen Todesfälle im Jahr sind weltweit auf ungesunde Ernährung zurückzuführen. Dazu zählen etwa zu viel zuckerhaltige Getränke oder zu wenig Gemüse.

Insgesamt liegt Deutschland auf Platz 38 von 195 berücksichtigten Staaten. Die wenigsten solchen Todesfälle je 100.000 Einwohner gibt es demnach in Israel, Frankreich und Spanien (Plätze eins bis drei), die meisten auf den Marshallinseln, in Afghanistan und in Usbekistan (Plätze 193 bis 195).