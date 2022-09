Junge Fachkräfte : Handwerkerinnnen als Influencer

Arbeitshose statt Designerkleid und Maurerkelle statt Make-up-Pinsel: Einige junge Frauen stellen auf Social Media nicht etwa Modetrends, sondern ihren Handwerksberuf vor.

Eine junge Frau, die mit Wasserwaage posiert oder ein Bagger im Sonnenuntergang: Unter dem Hashtag „handwerk“ sind allein auf Instagram weit über zwei Millionen solcher und ähnlicher Beiträge zu finden. Dabei posten nicht nur Unternehmen ihre Arbeit online – viele Handwerkerinnen und Handwerker nutzen die Plattform, um ihren Beruf auf oft kreative und persönliche Art vorzustellen. Darunter sind einige Frauen mit zum Teil hunderttausenden Followern. Doch was bedeutet es, Handwerksinfluencerin zu sein? Wie viel Aufwand ist es und was springt am Ende dabei raus?